Где логика: США рассматривают вариант разоружения КНДР по ливийской модели 

Американский президент Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын вероятнее всего встретятся в пограничном пункте в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореей. Об этом сообщил канал CNN. Ранее Пхеньян предложил Вашингтону обсудить денуклеаризацию полуострова. Советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон в ходе недавнего интервью заявил, что примером для КНДР может послужить отказ Ливии от ядерных разработок в 2003-2004 годах. Однако это, возможно, не лучшая аналогия, учитывая то, какая судьба постигла ливийского лидера Муаммара Каддафи. Подробнее — корреспондент RT Мурад Газдиев.