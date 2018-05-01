Ещё
В Нигерии не менее 20 человек стали жертвами двойного теракта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Нигерии не менее 20 человек стали жертвами двойного теракта 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Не менее 20 человек стали жертвами двойного теракта на северо-востоке Нигерии, сообщает местный портал Today NG со ссылкой на правоохранителей.
Инцидент произошел в городе Муби в штате Адамава. Ранее сообщалось, что в результате взрывов могли погибнуть десятки человек.
Глава полиции штата Абдуллахи Йерима сообщил, что один террорист подорвался в мечети, а второй смертник — на расположенном рядом рынке одежды. Полицейский добавил, что ранения получили более десяти человек.
В Нигерии действует радикальная исламистская группировка «Боко Харам». Боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.
РИА Новости: последние новости
ИГ* готовит новую волну миграции в Европу, заявил глава WFP Источник: в Йемене убит один из командиров "Аль-Каиды"* Источник сообщил об уничтожении одного из главарей ИГ* в Йемене
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
НАТО стягивает истребители над Черным морем482
США смогли добиться уступок от Ким Чен Ына248
Виторган увез дочь из России138
«Месть за Ревизорро?»: Самбурскую жестоко избили205
На Украине рассказали о новой российской «стройке века»547
Видео
04:06
Назван главный страх Порошенко
Украина В мире
00:59
Совещание у Трампа: что можно говорить Путину
В мире Политика
03:04
Джигарханян вернулся домой
Шоу-бизнес
00:25
«Месть за Ревизорро?»: Самбурскую жестоко избили
Шоу-бизнес
02:48
Раскрыт вероятный срок блокировки WhatsApp в РФ
Интернет
00:48
Aвичи скончался от массивной кровопотери
Шоу-бизнес Происшествия
00:24
Австралийский неонацист — о войне против ополченцев в Донбассе
Украина В мире
00:43
В трагедии на перевале Дятлова замешаны шаманы
Общество
00:34
Возраст берет свое: новый снимок Бабкиной
Шоу-бизнес
00:34
Морпехи США получат российские Ми-17 и Ми-24
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение