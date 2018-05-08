СМИ сообщили о 71 погибшем при нападении на деревню в Нигерии

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Число погибших в результате нападения вооруженных людей на деревню в нигерийском районе Бирнин Гвари увеличилось до 71, сообщает нигерийская газета Nation со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось, что жертвами атаки стали 58 человек.

В субботу вооруженные люди приехали в Гваску из соседней деревни, которая находится примерно в десяти минутах езды, и устроили побоище. Бандиты сожгли несколько жилых домов, из-за чего несколько человек, в том числе женщины и дети, остались без крыши над головой. В понедельник правительство Нигерии объявило о направлении подразделения вооруженных сил к населенному пункту для укрепления безопасности.