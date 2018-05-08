Ещё
СМИ сообщили о 71 погибшем при нападении на деревню в Нигерии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ сообщили о 71 погибшем при нападении на деревню в Нигерии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Москва24
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Число погибших в результате нападения вооруженных людей на деревню в нигерийском районе Бирнин Гвари увеличилось до 71, сообщает нигерийская газета Nation со ссылкой на местные власти.
Ранее сообщалось, что жертвами атаки стали 58 человек.
В субботу вооруженные люди приехали в Гваску из соседней деревни, которая находится примерно в десяти минутах езды, и устроили побоище. Бандиты сожгли несколько жилых домов, из-за чего несколько человек, в том числе женщины и дети, остались без крыши над головой. В понедельник правительство Нигерии объявило о направлении подразделения вооруженных сил к населенному пункту для укрепления безопасности.
РИА Новости: последние новости
Суд в Египте перенес рассмотрение апелляций на запрет Uber и Careem В драке за наследство в Египте пострадали восемь человек При взрыве автомобиля на севере Ливии погибли двое военных
Комментарии  Ещё 20 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это война»: Эксперт о крушении «Аллигатора»154
Кремль объяснил отказ Путина поздравить Порошенко367
Поклонская прокомментировала своё «скучающее» фото82
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина437
Киев и Крымский мост: смотреть больно до слез, а приходится423
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:37
Google назвал лидеров Евровидения
Интернет Наука и техника
03:30
Армения получила нового премьер-министра
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение