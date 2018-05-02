Число жертв двойного теракта в Нигерии возросло до 86 человек

Ранее сообщалось о 27 погибших и более 60 пострадавших.

" (Во вторник) мы хоронили тела до 21.00 (23.00 мск). К моменту окончания работ было 76 могил. Мы похоронили 76 человек вчера. Сегодня к 15.00 (17.00 мск) принесли и захоронили еще десять тел. Очевидно, эти люди скончались ночью от ран", — заявил один из собеседников агентства.

Теракт произошел в городе Муби в штате Адамава во вторник. Глава полиции штата Абдуллахи Йерима сообщил, что один террорист подорвался в мечети, а второй смертник — на расположенном рядом рынке одежды.