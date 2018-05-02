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Число жертв двойного теракта в Нигерии возросло до 86 человек
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Число жертв двойного теракта в Нигерии возросло до 86 человек 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Число погибших в результате двойного теракта на северо-востоке Нигерии возросло до 86 человек, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на работников кладбища, где хоронили убитых.
Ранее сообщалось о 27 погибших и более 60 пострадавших.
" (Во вторник) мы хоронили тела до 21.00 (23.00 мск). К моменту окончания работ было 76 могил. Мы похоронили 76 человек вчера. Сегодня к 15.00 (17.00 мск) принесли и захоронили еще десять тел. Очевидно, эти люди скончались ночью от ран", — заявил один из собеседников агентства.
Теракт произошел в городе Муби в штате Адамава во вторник. Глава полиции штата Абдуллахи Йерима сообщил, что один террорист подорвался в мечети, а второй смертник — на расположенном рядом рынке одежды.
В Нигерии действует радикальная исламистская группировка «Боко Харам». Боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.
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