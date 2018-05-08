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Число погибших при нападении на деревню в Нигерии увеличилось до 58
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Число погибших при нападении на деревню в Нигерии увеличилось до 58 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Москва24
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Число погибших в результате нападения вооруженных людей на деревню в нигерийском районе Бирнин Гвари увеличилось до 58, продолжается поиск еще нескольких человек, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на местные власти.
Ранее сообщалось о 45 погибших.
"Продолжаются поиски еще нескольких человек. На сегодняшний момент общее число собранных тел составляет 58", — заявил представитель местной администрации Зубайру Маи Гвари.
Ранее сообщалось, что в субботу вооруженные люди приехали в Гваску из соседней деревни, которая находится примерно в десяти минутах езды, и устроили побоище. Бандиты сожгли несколько жилых домов, из-за чего несколько человек, в том числе женщины и дети, остались без крыши над головой. В понедельник правительство Нигерии объявило о направлении подразделения вооруженных сил к населенному пункту для укрепления безопасности.
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