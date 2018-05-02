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СМИ: ИГ* взяла ответственность за нападение на штаб избиркома в Ливии
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СМИ: ИГ* взяла ответственность за нападение на штаб избиркома в Ливии 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: Lenta.ru
КАИР, 2 мая — РИА Новости. Террористическая группировка «Исламское государство»* (ИГ*) взяла на себя ответственность за нападение на штаб Высшей избирательной комиссии Ливии в Триполи, в результате которого погибли не менее 11 человек, сообщил телеканал «Аль-Арабия».
Как ранее сообщил в эфире местного канала 218 председатель избиркома Саид аль-Кудаби, террористы, среди которых были смертники, в среду ворвались в штаб-квартиру Высшей избирательной комиссии в Триполи. Телеканал Al-Arabia сообщал, что силовикам удалось на месте уничтожить двух боевиков. Отмечалось, что террористы во время нападения могли захватить заложников, среди которых могли быть и иностранные граждане. По данным местного Минздрава жертвами атаки стали 11 человек, в основном охранники Избиркома.
#ISIS claims responsibility for twin bombings in #Libya https://t.co/4pbomaK55M pic.twitter.com/S4iO36bdbR
— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) 2 мая 2018 г.
Правящий в Триполи президентский совет Ливии объявил на подконтрольной ему территории страны трехдневный траур.
Ранее в среду группировка ИГ* также взяла на себя ответственность за произошедшее во вторник нападение в иракском городе Эт-Тармия к северу от Багдада, в результате которого погибли 7 человек.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Маршал Халифа Хафтар, о "кончине" которого сообщали СМИ, вернулся в Ливию ИГ* готовит новую волну миграции в Европу, заявил глава WFP Источник: в Йемене убит один из командиров "Аль-Каиды"*
Комментарии  Ещё 6 источников 
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