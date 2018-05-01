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Сирийского солдата превратили в «живую авиабомбу»
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Сирийского солдата превратили в «живую авиабомбу» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Боевики террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) казнили солдата сирийской правительственной армии, привязав к его голове взрывчатку и сбросив со здания. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности террористов.
По его информации, инцидент произошел в тренировочном лагере джихадистов Ярмук на юге Дамаска. Этой казнью боевики сымитировали бомбардировку позиций ИГ российской и сирийской авиацией.
Каким образом сирийский солдат попал в руки исламистов, не сообщается.
В 2016 году перед отступлением из окрестностей иракского города Мосул боевики ИГ казнили около 300 бывших иракских полицейских. Их тела были обнаружены в нескольких массовых захоронениях.
В апреле того же года, после освобождения от террористов Пальмиры, там были найдены массовые захоронения жертв ИГ. Тогда сирийские военные раскопали могилу, в которой обнаружили тела 42 человек.
Сообщалось, что за время оккупации Пальмиры боевиками ИГ, начиная с мая 2015 года, были убиты около 280 человек. Боевики также проводили показательные казни, видеозаписи которых затем выкладывали в интернет.
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