Сирийского солдата превратили в «живую авиабомбу»

Боевики террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России ) казнили солдата сирийской правительственной армии, привязав к его голове взрывчатку и сбросив со здания. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности террористов.

По его информации, инцидент произошел в тренировочном лагере джихадистов Ярмук на юге Дамаска . Этой казнью боевики сымитировали бомбардировку позиций ИГ российской и сирийской авиацией.

Каким образом сирийский солдат попал в руки исламистов, не сообщается.

В 2016 году перед отступлением из окрестностей иракского города Мосул боевики ИГ казнили около 300 бывших иракских полицейских. Их тела были обнаружены в нескольких массовых захоронениях.

В апреле того же года, после освобождения от террористов Пальмиры, там были найдены массовые захоронения жертв ИГ. Тогда сирийские военные раскопали могилу, в которой обнаружили тела 42 человек.

Сообщалось, что за время оккупации Пальмиры боевиками ИГ, начиная с мая 2015 года, были убиты около 280 человек. Боевики также проводили показательные казни, видеозаписи которых затем выкладывали в интернет.