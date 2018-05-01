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Салах выиграл спор у египетских чиновников
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Салах выиграл спор у египетских чиновников 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Спорт-Экспресс
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах добился, чтобы его портрет был убран с самолета сборной Египта, сообщает Daily Mail.
"Это оскорбление". Салах поссорился с египетскими чиновниками и может пропустить ЧМ-2018
Ранее стало известно, что египтянину не понравилось то, что его изображение появилось на самолете вместе с одним из официальных спонсоров египетской команды фирмой WE. WE — соперник компании Vodafone, с которой у Салаха заключен спонсорский контракт.
Нападающий и его агент Рами Аббас пытались поговорить с египетскими футбольными чиновниками, но те не отвечали на письма и звонки. Как сообщалось в СМИ, в случае продолжения конфликта, Салах мог пропустить чемпионат мира-2018.
Ситуацию разрешил министр спорта и молодежи Египта Халед Абдель-Азиз. Он провел переговоры с Египетской футбольной ассоциации, и она согласилась удовлетворить требования Салаха.
— Я заверяю всех, что мы будем поддерживать Салаха и уважать всего его контракты в Англии, — написал Абдель-Азиз в Твиттере.
В Ассоциации также подтвердили, что спор с нападающим разрешен.
"Это оскорбление". Салах поссорился с египетскими чиновниками и может пропустить ЧМ-2018
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