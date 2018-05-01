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Портрет Салаха уберут с самолета национальной сборной Египта
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Портрет Салаха уберут с самолета национальной сборной Египта 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Портрет нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха уберут с самолета сборной Египта, сообщает "Советский спорт".
По информации Daily Mail, футболист настоял на таком решении, так как Египетская футбольная ассоциация (EFA) не выплачивает компенсацию Салаху за использование его лица в рекламных целях.
"Я заверяю всех, что мы будем поддерживать Салаха и уважать все его контракты в Англии", — написал министр спорта Египта Халед Абд Эль-Азиз в своем твиттере.
Ранее сообщалось, что Салаху грозит трехматчевая дисквалификация в Английской премьер-лиге.
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