Портрет Салаха уберут с самолета национальной сборной Египта 

Портрет нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха уберут с самолета сборной Египта, сообщает "Советский спорт".
По информации Daily Mail, футболист настоял на таком решении, так как Египетская футбольная ассоциация (EFA) не выплачивает компенсацию Салаху за использование его лица в рекламных целях.
"Я заверяю всех, что мы будем поддерживать Салаха и уважать все его контракты в Англии", — написал министр спорта Египта Халед Абд Эль-Азиз в своем твиттере.
Ранее сообщалось, что Салаху грозит трехматчевая дисквалификация в Английской премьер-лиге.