Ещё
Могерини осудила нападения в Афганистане
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Могерини осудила нападения в Афганистане 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 30 апр — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини выразила в понедельник соболезнования в связи с жертвами взрывов и нападений в Афганистане, назвав произошедшее вопиющим пренебрежением к международному гуманитарному праву.
Число погибших в результате двух взрывов в Кабуле в понедельник утром увеличилось до 29, более 40 человек получили ранения. В результате одного из взрывов погибли семь журналистов и операторов. Ответственность за нападения взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).
Кроме того, в результате теракта в провинции Кандагар на юге страны погибли 11 учащихся медресе.
"ЕС выражает соболезнования афганскому народу и властям, и особенно тем, кто потерял своих близких, семью, друзей и коллег в ходе сегодняшних нападений. Мы также желаем скорейшего выздоровления тем, кто получил ранения. ЕС продолжает поддерживать Афганистан на его пути к достижению мира", — говорится в заявлении Могерини.
По ее словам, афганцы «продолжают страдать от вопиющего пренебрежения к международному гуманитарному праву: гражданские лица и, прежде всего, дети никогда не должны становиться мишенью».
РИА Новости: последние новости
Склады оружия в Сирии могла атаковать авиация, сообщил источник ИГ* готовит новую волну миграции в Европу, заявил глава WFP Жертвами ударов арабской коалиции в Сане стали почти 40 хуситских силовиков
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ДНР прокомментировали начало новой операции в Донбассе457
Немецкие летчики массово увольняются из-за России523
Миллиардер умер во время отдыха на Камчатке186
В семье Диброва произошло несчастье41
Порошенко объявил о начале операции в Донбассе881
Видео
00:40
США только сейчас заметили проблему Украины
Украина Конфликты
00:28
В ДНР прокомментировали начало новой операции в Донбассе
В мире
05:35
100 млн Задорнова достались его бывшей жене
Шоу-бизнес Другое
00:17
Макрон прокомментировал переговоры с Путиным
Европа Ближний Восток
00:25
Появилось видео наезда танка на детей в Петербурге
Происшествия Общество
00:25
Названа основная версия аварийно севшего Ил-38
Происшествия
00:57
Николаев обрушился с критикой на «народ»
Шоу-бизнес
02:13
В Петербурге открылся уникальный фестиваль
Общество
02:42
Макрон рассказал Путину о поездке в США
В мире Европа
00:38
«Россия должна отдать мост»
Украина Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение