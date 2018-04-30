Ещё
Взрыв террориста‐смертника унес жизни 11 школьников в Афганистане
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Порошенко объявил о начале операции в Донбассе
Порошенко объявил о начале операции в Донбассе

Взрыв террориста‐смертника унес жизни 11 школьников в Афганистане 

360tv.ru 1 час назад
Террорист‐смертник привел в действие «пояс шахида» в афганской провинции Кандагар. Жертвами теракта стали 11 школьников. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на телеканал TOLOnews.
Отмечается, что террорист планировал атаковать конвой военных из Румынии, которые находятся в стране в рамках миссии НАТО «Решительная поддержка». Взрыв произошел недалеко от конвоя, шесть военнослужащих получили ранения.
На данный момент, ни одна группировка, действующая в Афганистане, не взяла на себя ответственность за взрыв.
Это не первый теракт в Афганистане за понедельник, 30 марта. Ранее два взрыва произошли в столице страны Кабуле. Первый взрыв совершил смертник, который прибыл на место теракта на мотоцикле. Жертвой второго теракта стал фотограф и журналист агентства France—Presse’s Ша Мараи. Также сообщается, что на месте погибли репортеры телеканалов Al Jazeera, 1TV и TOLOnews.
360tv.ru: последние новости
Удар нанесен по складам оружия в Сирии В НАТО сообщили о возможных сроках миссии в Афганистане Посольство РФ в Египте проверяет информацию о задержании 17 граждан России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Немецкие летчики массово увольняются из-за России382
Порошенко объявил о начале операции в Донбассе125
Появилось видео наезда танка на детей в Петербурге34
Макрон рассказал Путину о поездке в США112
Цыганова рассказала о пугающем звонке Примадонны15
Видео
00:40
США только сейчас заметили проблему Украины
Украина Конфликты
01:35
Раскрыт заработок Цымбалюк-Романовской на ТВ
Шоу-бизнес
00:25
Появилось видео наезда танка на детей в Петербурге
Происшествия Общество
00:25
Названа основная версия аварийно севшего Ил-38
Происшествия
00:57
Николаев обрушился с критикой на «народ»
Шоу-бизнес
02:13
В Петербурге открылся уникальный фестиваль
Общество
02:42
Макрон рассказал Путину о поездке в США
В мире Европа
00:38
«Россия должна отдать мост»
Украина Общество
00:35
Россию обвинили в еще одном отравлении
Европа В мире
02:26
Как живет покинувший Россию Караченцов
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение