Взрыв террориста‐смертника унес жизни 11 школьников в Афганистане 

Террорист‐смертник привел в действие «пояс шахида» в афганской провинции Кандагар. Жертвами теракта стали 11 школьников. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на телеканал TOLOnews.
Отмечается, что террорист планировал атаковать конвой военных из Румынии, которые находятся в стране в рамках миссии НАТО «Решительная поддержка». Взрыв произошел недалеко от конвоя, шесть военнослужащих получили ранения.
На данный момент, ни одна группировка, действующая в Афганистане, не взяла на себя ответственность за взрыв.
Это не первый теракт в Афганистане за понедельник, 30 марта. Ранее два взрыва произошли в столице страны Кабуле. Первый взрыв совершил смертник, который прибыл на место теракта на мотоцикле. Жертвой второго теракта стал фотограф и журналист агентства France—Presse’s Ша Мараи. Также сообщается, что на месте погибли репортеры телеканалов Al Jazeera, 1TV и TOLOnews.