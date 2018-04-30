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Взрыв в Кандагаре: погибли 11 студентов
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Взрыв в Кандагаре: погибли 11 студентов 

Вести.Ru 1 час назад
Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в афганской провинции Кандагар. Погибли 11 учащихся медресе, сообщает канал TOLOnews со ссылкой на местные власти. Взрыв прогремел у конвоя зарубежных вооруженных сил.
По данным агентства Пажвак, целью террориста был конвой румынских военных, находящихся в стране в рамках миссии НАТО «Решительная поддержка». В шесть военнослужащих пострадали, передает РИА Новости.
Ранее два взрыва прогремели в Кабуле. По последним данным, жертвами стали 29 человек, в том числе 7 журналистов, около 50 ранены. Ответственность за инцидент взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ).
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