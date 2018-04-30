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СМИ: не менее 11 человек стали жертвами атаки на военный конвой на юге Афганистана
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СМИ: не менее 11 человек стали жертвами атаки на военный конвой на юге Афганистана 

ТАСС 55 минут назад
ТАСС, 30 апреля. По меньшей мере 11 мирных жителей были убиты в результате атаки террориста-смертника в провинции Кандагар, целью которой был конвой иностранных военных сил. Об этом в понедельник сообщил телеканал Ariana.
Данные о пострадавших среди иностранных военных не приводятся.
Ранее сообщалось о двух взрывах, прогремевших в понедельник в Кабуле. По данным Agence France-Presse, в результате атаки террористов погиб 21 человек, еще 27 пострадали. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ).
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