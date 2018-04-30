В Сирии с воздуха атаковали военные базы

Ракетные удары в ночь на 30 апреля были нанесены в окрестностях городов Хама и Алеппо. Пока не понятно кто это мог сделать. Также нет данных о погибших и раненых, о нанесенном ущербе.

Военный источник ранее заявил РИА Новости , что атака совершена «с помощью вражеских ракет». В частности, при атаке на склад оружия 47-й бригады сирийской армии в окрестностях Хамы возник крупный пожар. По словам источника, склад оружия, по которому нанесен удар, находится к востоку от Алеппо, между аэропортом Эн-Найраб и Эль-Маликией.

Утром израильская армия отказалась комментировать сообщения о своей возможной причастности к ночным ударам. Ранее Израиль десятки раз бомбил объекты в Сирии , объясняя свои действия стремлением не допустить попадания современного оружия в руки враждебных элементов, включая в первую очередь ливанское движение «Хезболлах» , которое воюет на стороне сирийского лидера Башара Асада