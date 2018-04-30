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В Сирии с воздуха атаковали военные базы
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В Сирии с воздуха атаковали военные базы 

BFM.RU 3 часа назад
Ракетные удары в ночь на 30 апреля были нанесены в окрестностях городов Хама и Алеппо. Пока не понятно кто это мог сделать. Также нет данных о погибших и раненых, о нанесенном ущербе.
Военный источник ранее заявил РИА Новости, что атака совершена «с помощью вражеских ракет». В частности, при атаке на склад оружия 47-й бригады сирийской армии в окрестностях Хамы возник крупный пожар. По словам источника, склад оружия, по которому нанесен удар, находится к востоку от Алеппо, между аэропортом Эн-Найраб и Эль-Маликией.
Утром израильская армия отказалась комментировать сообщения о своей возможной причастности к ночным ударам. Ранее Израиль десятки раз бомбил объекты в Сирии, объясняя свои действия стремлением не допустить попадания современного оружия в руки враждебных элементов, включая в первую очередь ливанское движение «Хезболлах», которое воюет на стороне сирийского лидера Башара Асада.
В Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт. По оценке ООН, его жертвами могли стать от 300 тысяч до полумиллиона человек. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы. Также 30 января в Сочи прошел конгресс сирийского национального диалога.
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