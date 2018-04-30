Ещё
Салах недоволен действиями футбольной ассоциации Египта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Салах недоволен действиями футбольной ассоциации Египта 

Чемпионат.com 39 минут назад
Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах недоволен действиями футбольной ассоциации страны, сообщает Ahram.org.
Как утверждает издание, разногласия вызвало изображение футболиста на самолёте EgyptAir, который перевозит игроков и персонал египетской национальной команды. Рами Аббас, агент Салаха, выступил с обвинениями в адрес футбольной ассоциации, заявив, что та не имеет права бесплатно использовать изображение хавбека, права на которое принадлежат его фирме. На своё обвинение Аббас получил ответ, что ведёт себя непристойно. Сам Салах прокомментировал ситуацию в своём «твиттере», написав, что такие вопросы должны решаться другим образом, после чего министр спорта Египта Халед Абд Эль-Азиз пообещал разобраться в сложившейся ситуации.
Чемпионат.com: последние новости
В Москве изменился график отключения горячей воды из-за чемпионата мира—2018 На бесплатные поезда для ЧМ уже забронировано более половины билетов Руки базуки удалили. Синтол откачали. Кирилл Терёшин
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Россия должна отдать мост»203
Россиян избавят от налога на недвижимость43
Израиль «проигнорировал» удар по Сирии254
Прибалтика «преградила» путь войскам НАТО35
Стало известно о доходах Аксенова55
Видео
00:38
«Россия должна отдать мост»
Украина Общество
01:46
Стало известно о доходах Аксенова
Политика Личный счет
Опубликовано видео удара по военной базе в Сирии
Армия Ближний Восток
00:28
Трамп проиграл «схватку» с зонтом
В мире
00:25
Опубликовано видео аварийной посадки Ил-38
Происшествия
00:20
Утка с утятами перешла оживленную улицу
Общество
00:45
Огромная надувная утка «сбежала» с мероприятия
В мире
01:46
Минобороны показало эпичное видео учений
Армия
Астроном-любитель снял на видео странные объекты
Наука и техника
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение