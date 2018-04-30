Салах недоволен действиями футбольной ассоциации Египта

Как утверждает издание, разногласия вызвало изображение футболиста на самолёте EgyptAir, который перевозит игроков и персонал египетской национальной команды. Рами Аббас, агент Салаха, выступил с обвинениями в адрес футбольной ассоциации, заявив, что та не имеет права бесплатно использовать изображение хавбека, права на которое принадлежат его фирме. На своё обвинение Аббас получил ответ, что ведёт себя непристойно. Сам Салах прокомментировал ситуацию в своём «твиттере», написав, что такие вопросы должны решаться другим образом, после чего министр спорта Египта Халед Абд Эль-Азиз пообещал разобраться в сложившейся ситуации.