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В НАТО рассказали, как долго миссия организации будет в Афганистане
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В НАТО рассказали, как долго миссия организации будет в Афганистане 

RT на русском 1 час назад
Фото: RT на русском
Контингент миссии НАТО будет присутствовать в Афганистане до тех пор, пока в стране не будет установлен мир. Об этом заявил заместитель помощника генсека НАТО по операциям Джон Манза в ходе интервью агентству «Жахон».
«Мы будем присутствовать там столько, сколько нас об этом попросит афганское правительство, или до того, как в стране будет установлен мир, с которым будут согласны все», — цитирует его РИА Новости.
Миссия НАТО «Решительная поддержка» находится в Афганистане с 1 января 2015 года.
Ранее эксперт в беседе с ФАН отметил, что целями новой стратегии США по Афганистану являются сохранение доверия союзников и поддержание статус-кво в регионе.
RT на русском: последние новости
Источник: в результате атаки на военные объекты сирийской армии возник крупный пожар СМИ: При обстреле квартала на юге Дамаска погибли пять человек АТОР: назойливых торговцев в Египте станут штрафовать
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