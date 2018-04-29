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Эфиопия потребовала от Британии вернуть захваченные сокровища
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Эфиопия потребовала от Британии вернуть захваченные сокровища 

Мир24 4 часа назад
Власти Эфиопии требуют от Великобритании вернуть им ценные артефакты, которые 150 лет назад были вывезены из восточноафриканского государства британскими войсками, сообщают «Известия».
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