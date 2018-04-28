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Президент Египта пообещал в ближайшее время завершить военную операцию на Синае
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Президент Египта пообещал в ближайшее время завершить военную операцию на Синае 

ТАСС 39 минут назад
КАИР, 28 апреля. /ТАСС/. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси пообещал в субботу завершить в ближайшее время антитеррористическую военную операцию на Синайском полуострове. Об этом сообщило государственное телевидение страны.
"Наша миссия будет завершена как можно скорее", — заявил он в телеобращении к жителям полуострова. Как отметил глава государства, на Синае реализуется план развития, рассчитанный на четыре года. По данным командования ВС, в ходе крупномасштабной операции, которую проводят армия и полиция с 9 февраля, были уничтожены свыше 100 экстремистов, погибли также около 30 военнослужащих.
Тем временем, советник президент по национальным и стратегическим проектам Ибрагим Махляб, возглавлявший ранее правительство страны, заявил в субботу, что амбициозный проект по развитию Синая стоимостью $15,6 млрд планируется завершить в 2022 году. По его словам, проект включает в себя создание разветвленной сети дорог, строительство промышленных объектов, больниц, культурных центров, четырех опреснительных сооружений, канализационных сетей. План рассчитан, в первую очередь, на развитие Северной Синая, где не хватает инфраструктуры и который после 2013 года превратился в базу боевиков, где скрываются экстремистски настроенные исламисты, против которых армия и полиция ведет борьбу.
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