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В Йемене убит один из лидеров ИГ
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В Йемене убит один из лидеров ИГ 

ИА Синьхуа 54 минуты назад
Аден /Йемен/, 28 апреля /Синьхуа/ — Йеменские антитеррористические войска в субботу заявили, что в ходе совместной операции по обеспечению безопасности в портовом городе Аден был убит один из лидеров группировки «Исламское государство» /ИГ/.
Как говорится в заявлении командования силами безопасности Адена, лидер ИГ Шейх Салех Альбахиши был убит в ходе совместной операции, когда отказался сдаться и открыл огонь по силам безопасности.
"Рейд, проведенный антитеррористическими войсками и подразделением чрезвычайных сил в партнерстве с местными сотрудниками разведки, также привел к аресту трех других боевиков ИГ", — отмечается в заявлении.
Источник в разведке сообщил корр. Синьхуа, что убитый лидер ИГ ответственен за проведение террористических операций в Адене и соседней провинции Абьян. —0—
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