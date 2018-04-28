В Йемене убит один из лидеров ИГ

Как говорится в заявлении командования силами безопасности Адена, лидер ИГ Шейх Салех Альбахиши был убит в ходе совместной операции, когда отказался сдаться и открыл огонь по силам безопасности.

"Рейд, проведенный антитеррористическими войсками и подразделением чрезвычайных сил в партнерстве с местными сотрудниками разведки, также привел к аресту трех других боевиков ИГ", — отмечается в заявлении.

Источник в разведке сообщил корр. Синьхуа, что убитый лидер ИГ ответственен за проведение террористических операций в Адене и соседней провинции Абьян. —0—