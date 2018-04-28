Вооружённая оппозиция может вскоре покинуть Дамаск, сообщают СМИ

Отмечается, что непосредственное участие в достижении договорённости принимала и российская сторона. Ожидается, что оппозиция оставит центральную провинцию республики, что даст возможность военным сконцентрироваться на борьбе с террористами.

Радикалы, в свою очередь, своих позиций не сдают: экстремисты продолжают массированный обстрел по жилым районам мухафазы. В результате падения мины в квартале Баядер Надер один сириец погиб, ещё четверо получили ранения.