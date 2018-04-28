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Вооружённая оппозиция может вскоре покинуть Дамаск, сообщают СМИ
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Вооружённая оппозиция может вскоре покинуть Дамаск, сообщают СМИ 

Парламентская газета 38 минут назад
Фото: Парламентская газета
Вооружённая оппозиция может вскоре покинуть сирийскую провинцию Дамаск: представители группировок, базирующиеся на юге мухафазы, достигли соглашение с правительством, сообщает Федеральное агентство новостей.
Отмечается, что непосредственное участие в достижении договорённости принимала и российская сторона. Ожидается, что оппозиция оставит центральную провинцию республики, что даст возможность военным сконцентрироваться на борьбе с террористами.
Радикалы, в свою очередь, своих позиций не сдают: экстремисты продолжают массированный обстрел по жилым районам мухафазы. В результате падения мины в квартале Баядер Надер один сириец погиб, ещё четверо получили ранения.
Парламентская газета: последние новости
В Генштабе рассказали, какое оружие сдали боевики сирийским войскам ИГ готовит новую волную миграции из Африки в Европу, заявили в WFP На юге Дамаска возобновились бои между армией и боевиками
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