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Срочно: По меньшей мере шесть человек погибли в результате взрыва в Сомали
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Срочно: По меньшей мере шесть человек погибли в результате взрыва в Сомали 

ИА Синьхуа 1 час назад
Могадишо, 28 апреля /Синьхуа/ — В субботу по меньшей мере шесть
человек, включая трех высокопоставленных офицеров армии Сомали,
погибли в результате взрыва, совершенного террористом-смертником в  городе Галькайо. Об этом сообщили источники в органах безопасности.
—0—
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