Ещё
В Волгограде готовят экскурсоводов для встречи болельщиков из Африки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Волгограде готовят экскурсоводов для встречи болельщиков из Африки 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
В волгоградской библиотеке имени Горького проходит подготовка экскурсоводов для работы с иностранными туристами, которые приедут на матчи ЧМ-2018. Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областного комитета культуры, большое количество болельщиков ожидается из Египта, Туниса и Нигерии. По мнению экскурсоводов, египетские болельщики считаются позитивными и доброжелательными, уважают чужую культуру, любят знакомиться с достопримечательностями, посещать массовые развлекательные мероприятия. Нигерийцы отличаются большой эмоциональностью, но при этом ведут себя скромно и имеют хорошую репутацию. Много приедет на чемпионат и болельщиков из Туниса, но тут мнения разделись по поводу того, насколько приемлемо они ведут себя в других государствах как туристы. Напомним, в феврале этого года Волгоград посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол этой страны в РФ. Состоялись переговоры по развитию экономических, гуманитарных, культурных, образовательных связей между Тунисом и городом-героем.
Напомним, 18 июня на стадионе «Волгоград Арена» встретятся сборные Туниса и Англии, 22 июня состоится матч Нигерия-Исландия, 25 июня сыграют команды Саудовской Аравии и Египта.
АиФ Волгоград: последние новости
Ольга Бузова исполнила на концерте в Волгограде рэп В каких районах Волгограда отключат горячую воду с 25 апреля? В Волгограде спустя 15 лет нашли мужчину, причастного к убийству бомжа
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев высказался об уходе на отдых171
Лавров сделал заявление года62
Дипломаты отреагировали на задержание россиян в Египте88
«Он не должен был сесть»19
США предъявили России новое обвинение24
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
01:23
Россия оказалась на пороге пенсионных изменений
Экономика Личный счет
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:31
Рыбака вытащили из ледяного плена
Другое Происшествия
00:38
Крымский мост засветился во тьме
Другое Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение