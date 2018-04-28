В Волгограде готовят экскурсоводов для встречи болельщиков из Африки 

В волгоградской библиотеке имени Горького проходит подготовка экскурсоводов для работы с иностранными туристами, которые приедут на матчи ЧМ-2018. Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областного комитета культуры, большое количество болельщиков ожидается из Египта, Туниса и Нигерии. По мнению экскурсоводов, египетские болельщики считаются позитивными и доброжелательными, уважают чужую культуру, любят знакомиться с достопримечательностями, посещать массовые развлекательные мероприятия. Нигерийцы отличаются большой эмоциональностью, но при этом ведут себя скромно и имеют хорошую репутацию. Много приедет на чемпионат и болельщиков из Туниса, но тут мнения разделись по поводу того, насколько приемлемо они ведут себя в других государствах как туристы. Напомним, в феврале этого года Волгоград посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол этой страны в РФ. Состоялись переговоры по развитию экономических, гуманитарных, культурных, образовательных связей между Тунисом и городом-героем.
Напомним, 18 июня на стадионе «Волгоград Арена» встретятся сборные Туниса и Англии, 22 июня состоится матч Нигерия-Исландия, 25 июня сыграют команды Саудовской Аравии и Египта.