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Посольство проверяет сообщение о задержании 17 россиян в Египте
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Посольство проверяет сообщение о задержании 17 россиян в Египте 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Российское посольство в Каире приступило к проверке информации о задержании на территории Египта 17 уроженцев Дагестана, среди которых девять несовершеннолетних детей, заявили сотрудники дипломатического представительства, передает РИА «Новости».
"Нам поступило заявление от родственников о задержании 17 человек, уроженцев Дагестана, из них девять несовершеннолетних детей. Посольство выясняет обстановку, направлен запрос египетской стороне, и мы ожидаем информацию и подтверждение", — заявили в посольстве России.
Ранее сообщалось, что спрос на билеты в Египет среди россиян в текущих условиях будет минимальным в связи с уровнем цен, так как туроператорам разрешено формировать туры в Египет только на базе прямого сообщения в Каир.
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