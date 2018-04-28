Посольство проверяет сообщение о задержании 17 россиян в Египте

Российское посольство в Каире приступило к проверке информации о задержании на территории Египта 17 уроженцев Дагестана , среди которых девять несовершеннолетних детей, заявили сотрудники дипломатического представительства, передает РИА «Новости»

"Нам поступило заявление от родственников о задержании 17 человек, уроженцев Дагестана, из них девять несовершеннолетних детей. Посольство выясняет обстановку, направлен запрос египетской стороне, и мы ожидаем информацию и подтверждение", — заявили в посольстве России

Ранее сообщалось, что спрос на билеты в Египет среди россиян в текущих условиях будет минимальным в связи с уровнем цен, так как туроператорам разрешено формировать туры в Египет только на базе прямого сообщения в Каир.