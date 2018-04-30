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Склады оружия в Сирии могла атаковать авиация, сообщил источник
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Склады оружия в Сирии могла атаковать авиация, сообщил источник 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ДАМАСК, 30 апр — РИА Новости. Склады оружия сирийской армии в окрестностях городов Хамы и Алеппо могла атаковать авиация, сообщил РИА Новости источник в сирийских правоохранительных органах.
При атаке на склад оружия сирийской армии в окрестностях Хамы возник крупный пожар.
"Целью атаки стали склады оружия в окрестностях Хамы и Алеппо, вероятнее всего, это были авиаудары", — сказал источник.
Ранее национальное агентство САНА со ссылкой на корреспондента сообщило, что звуки взрывов слышны в окрестностях Хамы и Алеппо.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии»>>
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