Склады оружия в Сирии могла атаковать авиация, сообщил источник 

ДАМАСК, 30 апр — РИА Новости. Склады оружия сирийской армии в окрестностях городов Хамы и Алеппо могла атаковать авиация, сообщил РИА Новости источник в сирийских правоохранительных органах.
При атаке на склад оружия сирийской армии в окрестностях Хамы возник крупный пожар.
"Целью атаки стали склады оружия в окрестностях Хамы и Алеппо, вероятнее всего, это были авиаудары", — сказал источник.
Ранее национальное агентство САНА со ссылкой на корреспондента сообщило, что звуки взрывов слышны в окрестностях Хамы и Алеппо.
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