Эскалация конфликта в Южном Судане представляет угрозу для мирного процесса в стране — МООНЮС

Найроби , 28 апреля / Синьхуа / — В последнее время наблюдается эскалация насильственных столкновений в некоторых районах Южного Судана , которая оказывает серьезное негативное влияние на работу гуманитарных организаций, помогающим тысячам мирных жителей, и представляет угрозу для мирного процесса в этой африканской стране. Об этом говорится в заявлении, обнародованном в пятницу Миссией ООН в Южном Судане /МООНЮС/.

В заявлении отмечается, что в провинциях Центральная Экватория, Джонглей и других районах мирное население, в том числе старики, женщины и дети, страдают от конфликтов. На данный момент поступил ряд сведений об убийствах, сексуальном насилии, поджогах, грабежах и разграблении больниц и школ. Из-за эскалации столкновений за последние две недели были эвакуированы более 30 сотрудников гуманитарных организаций. Несколько тысяч мирных жителей бежали в болотистые и лесные районы без продуктов питания, питьевой воды и медицинских услуг.

Специальный представитель генерального секретаря ООН по Южному Судану, глава МООНЮС Дэвид Ширер в заявлении отметил, что эскалация насилия принесла глубокие невзгоды мирному населению и серьезно сказалась на работе гуманитарных организаций, что противоречит подписанному несколько месяцев назад соглашению о прекращении огня.

Д. Ширер указал, что предстоящий новый раунд мирных переговоров зависит от выполнения обещаний о прекращении военных действий и проявления доброй воли сторонами. Он призвал конфликтующие стороны сложить оружие, поставить интересы населения во главу угла и приложить совместные усилия к обеспечению долгосрочного мира.

Напомним, что Межправительственная организация по развитию Восточной Африки /ИГАД/ в четверг заявила, что планирует 17-21 мая провести в эфиопской столице Аддис-Абебе второй раунд мирных переговоров по Южному Судану.

В конце 2013 года споры межу президентом Южного Судана Cальвой Кииром и его бывшим заместителем Риеком Машаром Тени спровоцировали вооруженный конфликт по всей стране, что повлекло за собой серьезную гуманитарную проблему. 21 декабря минувшего года при посредничестве ИГАД южносуданское правительство и оппозиция подписали соглашение о прекращении огня, однако столкновения между сторонами не прекращаются. —0—