Власти Мали подтвердили, что президентские выборы состоятся 29 июля

ТАСС , 28 апреля. Президентские выборы в Мали состоятся 29 июля 2018 года. Об этом, как передало в пятницу информационное агентство AFP , говорится в официальном коммюнике правительства африканской республики.

Ранее о том, что выборы состоятся 29 июля, не раз заявляли малийский президент Ибрагим Бубакар Кейта и премьер-министр Сумейлу Бубейе Маига. Предвыборная кампания, согласно решению правительства, продлится с 7 по 27 июля 2018 года. В случае если победитель не будет выявлен по итогам первого тура, состоится второй тур 12 августа.

Как отмечают наблюдатели, выборы пройдут в сложных условиях, вызванных тем, что в северных и центральных областях Мали сохраняется крайне тревожная ситуация в связи с активностью боевиков радикальных и экстремистских группировок.

С начала 2018 года радикалы совершили серию нападений и диверсий в разных регионах страны, жертвами которых стали военнослужащие правительственных войск и миротворцы Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА).

Вооруженный конфликт в Мали между правительственными войсками и боевиками различных группировок разгорелся в начале 2012 года. Во многом он был спровоцирован обострением обстановки в Ливии после свержения Муаммара Каддафи

В октябре 2017 года правительство Мали продлило на год режим чрезвычайного положения, принимая во внимание сохраняющуюся террористическую угрозу.