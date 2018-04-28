В столице Египта пропали 18 дагестанцев, в том числе женщины и маленькие дети. Родственники подозревают, что их похитили спецслужбы

Этой весной в Каире пропали 18 уроженцев Дагестана — половина из них несовершеннолетние и маленькие дети. Людей увезли вооруженные представители неизвестных силовых структур Египта . Подробности пропажи в Каире своих земляков и родственников правозащитникам

рассказал проживающий в Стамбуле уроженец Дагестана, гражданин РФ Гусейн Байсултанов.

По словам Байсултанова, в Каир он приехал около месяца назад в поисках своей двоюродной сестры, матери четверых детей, 31-летней уроженки Дагестана Сакинат Байсултановой. Она жила в Каире год, воспитывала детей, занималась мелким предпринимательством.

12 марта около 9 часов вечера в каирскую квартиру, где жила Сакинат с детьми, ворвались около десятка вооруженных людей в масках, среди которых была женщина в медицинской маске, говорившая по-русски. В квартире находились Сакинат, ее сестра Меседо Байсултанова и четверо детей Сакина 3-9 лет.

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Как сообщает сайт «Мемориала», вооруженные люди принялись расспрашивать женщин, интересуясь, в частности, ее бывшим мужем Ахмедом Алигаджиевым, который, по словам Гусейна, принимал участие в вооруженном конфликте в Сирии и с которым она в разводе уже три года. Затем они забрали с собой Сакинат и ее детей и уехали в неизвестном направлении. Через полчаса силовики привезли детей обратно в квартиру. C тех пор родственники не знают, где находится Сакинат.

Меседо Байсултанова подала заявление о похищении сестры в местную полицию, обратилась в посольство РФ в Каире, правозащитные организации РФ. Однако, как уточняет Гусейн Байсултанов, никто не смог помочь в установлении местонахождения Сакинат и причин ее задержания.

После исчезновения Сакинат для ухода за детьми в Каир прилетели родители бывшего мужа. Они поселились в квартире невестки. 24 апреля после полуночи в квартиру вновь ворвались неизвестные в масках и забрали четверых детей Сакинат и ее свекровь.

Как сообщил Гусейн, тогда же были увезены из своего дома в неизвестном направлении Меседо Байсултанова и ее четверо детей, трое из которых несовершеннолетние. В ту же ночь в Каире увезли в неизвестном направлении еще шестерых дагестанцев, в том числе двоих детей.

Гусейн обратился в консульский отдел при посольстве РФ в Каире, но пока установить местонахождение исчезнувших не удалось. После долгих самостоятельных поисков родственникам удалось выяснить через одного из знакомых египетских адвокатов, что Сакинат находится в руках местной спецслужбы «Мухабарат Амн аль Кавми». По мнению адвоката, они пытаются выяснить местонахождение Ахмеда Алигаджиева. Адвокат утверждает, что местные спецслужбы часто используют подобный метод давления на преступника через его близких.

Сакинат Байсултанова родом из дагестанского села Гимры. По словам родных, в Египет она переехала в 2017 году — «для обучения детей религиозным знаниям». Фактически несколько месяцев она находилась в Каире нелегально, указывает BBC.

До этого Байсултанова несколько лет жила в Стамбуле, где в посольстве России развелась со своим мужем Ахмедом Алигаджиевым, который был членом группировки «Имарат Кавказ» * и воевал в Сирии. После развода Сакинат, по утверждению родных, с мужем не общалась и о судьбе его ничего не знала.

У российских правозащитников недостаточно информации о том, что происходит в Египте, отметила в комментарии BBC директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская . «С моей точки зрения, массовое задержание может преследовать цели как давления на бывшего мужа Сакинат, так и депортации задержанных в Россию», — считает эксперт.

Посольство РФ в Каире проверяет информацию о задержании 17 россиян

Посольство РФ в Каире проверяет информацию о задержании в Египте 17 россиян, в том числе несовершеннолетних детей. Об этом сообщили 28 апреля агентству ТАСС в консульском отделе посольства.

"Есть заявление от наших соотечественников о задержании российских граждан, которые находятся здесь в Египте с целью обучения, и их детей", — отметили дипломаты. «Мы выясняем все обстоятельства случившегося, Москва проинформирована, ожидаем от египетской стороны разъяснений по поводу произошедшего и обстоятельств их задержания, если оно имело место быть», — добавили в консульском отделе посольства.

По их данным, речь идет о 17 граждан РФ, уроженцах Республики Дагестан, включая около 10 детей в возрасте от трех до девяти лет.

*"Имарат Кавказ" — террористическая группировка, запрещенная в РФ.