В аэропорту Хургады для россиян «зарезервировали» специальный зал

*Стала известна дата первого за последние два года авиарейса из России в Египет

По данным АТОР, в аэропортах Хургады и Шарм-Эль-Шейха будут проведены специальные инспекции. В городах уже готовятся к приезду российских туристов и обещают обеспечить высочайший уровень безопасности. Как сообщил местным журналистам губернатор провинции Красное море генерал-майор Абдулла Ахмед, в реконструированном аэропорту Хургады для россиян выделял специальный зал и отдельный выход. Напомним, в конце 2015 года в небе над Синайским полуостровом потерпел крушение российский лайнер А321. Причиной катастрофы стал теракт на борту. После этого авиасообщение между Россией и Египтом было прекращено. Запрет был снят лишь в январе 2018 года.