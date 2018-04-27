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В аэропорту Хургады для россиян «зарезервировали» специальный зал
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В аэропорту Хургады для россиян «зарезервировали» специальный зал 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 27 апр. — Новая Кубань. Как сообщает Ассоциация туроператоров РФ, Москва и Каир ведут переговоры о возобновлении чартерных полетов из России в курортные города Египта — Шарм-Эль-Шейх и Хургаду. Точную дату никто не называет, однако, предположительно, регулярное авиасообщение будет восстановлено в конце весны — начале лета. Такую информацию озвучивал ранее министр транспорта РФ Максим Соколов.
*Стала известна дата первого за последние два года авиарейса из России в Египет
По данным АТОР, в аэропортах Хургады и Шарм-Эль-Шейха будут проведены специальные инспекции. В городах уже готовятся к приезду российских туристов и обещают обеспечить высочайший уровень безопасности. Как сообщил местным журналистам губернатор провинции Красное море генерал-майор Абдулла Ахмед, в реконструированном аэропорту Хургады для россиян выделял специальный зал и отдельный выход. Напомним, в конце 2015 года в небе над Синайским полуостровом потерпел крушение российский лайнер А321. Причиной катастрофы стал теракт на борту. После этого авиасообщение между Россией и Египтом было прекращено. Запрет был снят лишь в январе 2018 года.
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