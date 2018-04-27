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Россия и Египет обсудили вопросы многостороннего сотрудничества в промышленности
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Россия и Египет обсудили вопросы многостороннего сотрудничества в промышленности 

Министерство промышленности и торговли РФ 1 час назад
Фото: Министерство промышленности и торговли РФ
26-27 апреля в Каире заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Георгий Каламанов провёл переговоры с Министром торговли и промышленности Египта Тариком Кабилем, Государственным министром военной промышленности Мухаммедом Аль-Ассаром и заместителем руководителя Главного управления Экономической зоны Суэцкого канала Абделькадером Дарвишем.
Стороны обсудили актуальные вопросы по реализации проектов в гражданских отраслях промышленности, в том числе в контексте подготовки к планируемому в Москве в мае 2018 г. 11-му заседанию Совместной Российско-Египетской Межправительственной комиссии по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Особое внимание было уделено вопросам практической реализации проекта создания Российской промышленной зоны в Египте и подписания соответствующего межправительственного соглашения, поставок в Египет пассажирских вагонов, самолетов SSJ-100 и МС-21, а также участия в реконструкции Хелуанского металлургического комбината и строительстве объектов хранения и переработки зерна.
В состав российской делегации вошли представители руководства АО «Российский экспортный центр» и АО «Гражданские самолёты Сухого».
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