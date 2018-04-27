Россия и Египет обсудили вопросы многостороннего сотрудничества в промышленности

Стороны обсудили актуальные вопросы по реализации проектов в гражданских отраслях промышленности, в том числе в контексте подготовки к планируемому в Москве в мае 2018 г. 11-му заседанию Совместной Российско-Египетской Межправительственной комиссии по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Особое внимание было уделено вопросам практической реализации проекта создания Российской промышленной зоны в Египте и подписания соответствующего межправительственного соглашения, поставок в Египет пассажирских вагонов, самолетов SSJ-100 и МС-21, а также участия в реконструкции Хелуанского металлургического комбината и строительстве объектов хранения и переработки зерна.