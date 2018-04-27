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Председатель Комиссии АС призвал продолжать содействовать достижению мира и стабильности в Южном Судане
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Председатель Комиссии АС призвал продолжать содействовать достижению мира и стабильности в Южном Судане 

ИА Синьхуа 1 час назад
Найроби, 27 апреля /Синьхуа/ — Председатель Комиссии Африканского союза /АС/ Муса Факи Махамат в четверг призвал страны-члены Межправительственной организации по развитию Восточной Африки /ИГАД/ продолжать содействовать достижению мира и стабильности в Южном Судане.
В четверг в Найроби президент Кении Ухуру Кенията встретился с прибывшим с визитом М. Ф. Махаматом. В заявлении по итогам встречи канцелярия кенийского президента отметила, что М. Ф. Махамат призвал страны-члены ИГАД продолжать содействовать достижению мира и стабильности в Южном Судане и объявил, что АС рассматривает вопрос о введении санкций против руководителей Южного Судана, препятствующих мирному процессу.
У. Кенията, в свою очередь, выразил озабоченность медленным развитием мирного процесса в Южном Судане.
ИГАД также обнародовала заявление, в котором сообщила, что 17-21 мая планирует перезапустить второй раунд мирных переговоров по южносуданской проблеме в эфиопской столице Аддис-Абебе.
Напомним, что начиная с конца 2013 года борьба за власть между президентом Южного Судана Cальвой Кииром и бывшим вице-президентом Риеком Машаром Тени вызвала вооруженные столкновения по всей стране и привела к серьезным гуманитарным последствиям. В апреле 2016 года стороны сформировали временное правительство национального единства, однако в июле того же года между их войсками вновь вспыхнул ожесточенный конфликт, который продолжается до сих пор. —0—
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