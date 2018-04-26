10 сотрудников гуманитарной миссии пропали без вести в Южном Судане

Найробо, 26 апреля / Синьхуа / — По информации из Джубы: Управление по координации гуманитарной деятельности /УКГД/ ООН сегодня сообщило, что 10 сотрудников гуманитарной миссии, работающих на органы ООН и неправительственные организации, пропали без вести на юге Южного Судана , и в настоящее время их судьба неизвестна.

Сегодня УКГД ООН в столице Южного Судана Джуба опубликовало информационное коммюнике, в котором говорится, что все 10 сотрудников гуманитарной миссии являются гражданами Южного Судана, 25 апреля они на автомобилях отправились из приграничного городка Ей на юге Южного Судана и планировали прибыть в близлежащий район для оценки ситуации, однако они пропали без вести в пути.

Гуманитарный координатор ООН по Южному Судану Алайн Ноудехоу в коммюнике выразил глубокую озабоченность пропажей сотрудников гуманитарной миссии, призвав конфликтующие стороны Южного Судана обеспечить безопасность и беспрепятственное проведение работы гуманитарной помощи.

10 октября УКГД ООН опубликовало коммюнике, в котором говорится, что с начала вооруженного конфликта в Южном Судане в декабре 2013 года по меньшей мере 98 сотрудников гуманитарной миссии погибли в этой стране, большинство из них — граждане Южного Судана. —0—