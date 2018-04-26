Минпромторг: соглашение о промышленной зоне РФ в Египте планируется подписать в конце мая

КАИР , 26 апреля. /Корр. ТАСС Дина Пьяных, Дмитрий Тарасов /. Межправительственное соглашение о создании российской промышленной зоны на территории Египта планируется к подписанию в конце мая. Об этом сообщил в четверг в Каире в интервью ТАСС заместитель министра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов.

"Обсуждали тематику российской промышленной зоны сегодня на встрече с министром промышленности и торговли Египта Тариком Кабилем, который выступает сопредседателем двусторонней межправкомиссии (МПК), а также госминистром военной промышленности Мухамедом аль-Ассаром. Окончательный текст документа полностью согласован с египетскими коллегами, — сказал он. — Надеемся его подписать в конце мая, что будет приурочено к заседанию МПК".

По словам Каламанова, непосредственная реализация проекта по созданию Российской промышленной зоны, которая появится на востоке Порт-Саида и станет частью экономического района Суэцкого канала, начнется не ранее следующего года. «В этом году строительство не планируется, это более длительный процесс, после подписания еще продолжатся переговоры по контракту между Российским экспортным центром (РЭЦ) и Главным управлением Экономической зоны Суэцкого канала, — отметил он. — Как раз в пятницу пройдет наша встреча совместно с руководством РЭЦ, который отвечает за эту работу, и руководством Главного управления».

Как рассказал замминистра, список компаний, которые будут работать в промзоне, уже прорабатывается. «Совместно с РЭЦ работаем с потенциальными резидентами, в том числе машиностроительными, деревообрабатывающими компаниями, представителями автопрома и другими участниками, с которыми мы предполагаем поработать, — здесь есть разные сегменты», — указал он.

Как пояснил в беседе с ТАСС глава входящей в РЭЦ Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ЭКСАР Алексей Тюпанов (РЭЦ будет представлять интересы резидентов и инвесторов), потенциальными резидентами зоны могут быть экспортеры и производители железнодорожной техники, автомобилей, сельскохозяйственных машин. При этом, по его словам, достаточно интересным проектом может стать создание мукомольных предприятий.

"Кроме того, заказ от Росатома (по АЭС в Эд-Дабаа) может стать стать корневым заказом для будущих резидентов, так как это потребует большого количества строительных материалов, металлоконструкций и так далее", — добавил он. По его словам, уже после подписания межправсоглашения продолжится работа по подготовке окончательного контракта, в котором будут прописаны все детали и технические аспекты.

Российская промышленная зона в Египте станет первым зарубежным проектом такого рода, отметил Каламанов. «В таком виде аналогов ей нет, пилотно выбран Египет, и поэтому все вопросы приходится обкатывать в процессе», — заметил он, добавив, что оценочная сумма инвестиций составляет около $7 млрд

Кроме того, по его словам, мощный импульс промзоне придает крупнейший российский проект в Египте по строительству АЭС в Эд-Дабаа.

По словам собеседника агентства, в перспективе Египет может стать хабом для дальнейших поставок продукции промзоны в страны Африки. «Если к тому моменту, мы надеемся, положительно завершатся переговоры по формированию зоны свободной торговли между Египтом и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), это позволит более динамично развивать торговлю между странами», — подчеркнул он.

История вопроса

В августе 2014 года в ходе переговоров президентов РФ и Египта в Сочи была достигнута договоренность о создании российской промзоны в Египте для реализации проекта нового Суэцкого канала и о введении упрощенного режима доступа египетских товаров на российский рынок. Проект предусматривает образование особой зоны с облегченным налоговым режимом для российских предприятий-резидентов. В марте этого года египетский кабмин одобрил создание промзоны на востоке Порт-Саида. Первый этап создания зоны, которая станет частью экономического района Суэцкого канала, предусматривает освоение 5,2 млн кв метров.

По прогнозам Минпромторга РФ , на создание зоны уйдет 13 лет, но уже к 2026 году компании-резиденты смогут производить продукцию на $3,6 млрд ежегодно. Согласно проекту, российские компании получат арендные каникулы, срок которых сейчас обговаривается, льготные тарифы на энергетические ресурсы, особый преференциальный налоговый режим, а также заранее подготовленную площадку.

Ожидается, что египетская сторона проведет подготовку территории промзоны, ее рекультивацию, а также подведет к ее границам инженерные коммуникации. Москва , в свою очередь, берет на себя финансирование создания внутриплощадочной инфраструктуры первой очереди промзоны, то есть порядка 100 га, где будет подготовлена инфраструктура, проведены инженерные коммуникации и отстроен ряд готовых производственных корпусов. Также инвесторы получат многофункциональный центр с гостиничными номерами, конгресс-центром, офисами и зонами общего пользования. Отдельные преференции, в том числе и по импортным пошлинам на комплектующие, еще обсуждаются.

Первые компании, по расчетам Минпромторга, выйдут на площадку одновременно с началом строительства промышленной зоны, которое намечено на 2019 год.