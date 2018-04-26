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Маршал Халифа Хафтар, о «кончине» которого сообщали СМИ, вернулся в Ливию
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Маршал Халифа Хафтар, о «кончине» которого сообщали СМИ, вернулся в Ливию 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КАИР, 26 апр — РИА Новости. Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар в четверг прибыл в Бенгази из-за рубежа после сообщений СМИ о его смерти в иностранной клинике.
Кадры прибытия военачальника из аэропорта Бенгази в прямом эфире транслирует ливийское телевидение.
Ранее СМИ распространили информацию, что Хафтар, вероятно, перенес инсульт и был доставлен из Ливии в больницу во Франции. Позднее сообщалось, что командующий ЛНА якобы скончался в больнице.
Маршал Халифа Хафтар родился в 1943 году. Он был сторонником ливийского лидера Муамара Каддафи, однако в 1980-е годы прошлого века уехал в США и за попытку переворота был заочно приговорен в Ливии к смертной казни.
Хафтар вернулся в Ливию во время событий 2011 года, принял активное участие в свержении Каддафи, а затем начал формировать национальную армию Ливии из числа бывших офицеров.
Маршал установил контроль над значительной частью восточных районов Ливии, включая районы с нефтяной инфраструктурой. В 2015 году ливийский парламент, заседающий в Тобруке, официально передал Хафтару командование Ливийской национальной армией.
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