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Египетских продавцов будут штрафовать за навязчивость
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Египетских продавцов будут штрафовать за навязчивость 

Мир24 1 час назад
Египетские власти решили принять меры в отношении «надоедливых» рекламщиков-продавцов. Теперь их за навязчивость будут штрафовать, сообщает портал Lonely Planet.
Специальный закон одобрил парламент на этой неделе после многочисленных жалоб от туристов.
Согласно документу, если продавцы будут навязывать туристам свой товар и услуги, а также попрошайничать, им придется выплатить солидный штраф в размере 10 тысяч египетских фунтов (порядка $576).
Закон охватывает в основном туристические места — пирамиды, храмы, музеи. Теперь документ должен подписать президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси.
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