В НАТО рассказали о новой учебной миссии в Ираке 

БРЮССЕЛЬ, 26 апр — РИА Новости, Александр Шишло. Несколько сотен военных инструкторов войдут в состав новой учебной миссии НАТО по подготовке сотрудников сил безопасности Ирака, заявил в четверг глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
"Мы запустим новую учебную миссию НАТО в Ираке на саммите в июле. В пятницу министры (иностранных дел стран НАТО на встрече в Брюсселе — ред.) согласуют детали этой миссии. На данный момент мы планируем, что в состав миссии войдут несколько сотен специалистов", — сказал он журналистам.
Ранее Столтенберг заявлял, что НАТО намерена поддержать Ирак в создании собственных институтов обороны и безопасности.