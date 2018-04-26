В НАТО рассказали о новой учебной миссии в Ираке

"Мы запустим новую учебную миссию НАТО в Ираке на саммите в июле. В пятницу министры (иностранных дел стран НАТО на встрече в Брюсселе — ред.) согласуют детали этой миссии. На данный момент мы планируем, что в состав миссии войдут несколько сотен специалистов", — сказал он журналистам.

Ранее Столтенберг заявлял, что НАТО намерена поддержать Ирак в создании собственных институтов обороны и безопасности.