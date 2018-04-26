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В НАТО рассказали о новой учебной миссии в Ираке
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В НАТО рассказали о новой учебной миссии в Ираке 

РИА Новости 40 минут назад
БРЮССЕЛЬ, 26 апр — РИА Новости, Александр Шишло. Несколько сотен военных инструкторов войдут в состав новой учебной миссии НАТО по подготовке сотрудников сил безопасности Ирака, заявил в четверг глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
"Мы запустим новую учебную миссию НАТО в Ираке на саммите в июле. В пятницу министры (иностранных дел стран НАТО на встрече в Брюсселе — ред.) согласуют детали этой миссии. На данный момент мы планируем, что в состав миссии войдут несколько сотен специалистов", — сказал он журналистам.
Ранее Столтенберг заявлял, что НАТО намерена поддержать Ирак в создании собственных институтов обороны и безопасности.
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