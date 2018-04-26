ИГ* готовит новую волну миграции в Европу, заявил глава WFP

"Вы столкнетесь с моделью, похожей на ту, что была несколько лет назад, только теперь ИГ* и другие экстремистские группировки будут вмешиваться в миграционные процессы еще больше. Мы видим, что они сотрудничают с такими экстремистскими группировками, как "Боко Харам" "Аль-Каида" *, чтобы поделить территорию и ресурсы, а также продолжить вмешательство и дестабилизацию в надежде создать новый миграционный поток в Европу, куда они смогут внедриться и создать хаос", — заявил Бисли в интервью британской газете Guardian

Глава WFP подчеркнул, что европейскому сообществу стоит озаботиться проблемой дестабилизации Сахельского региона, который может стать для Европы более серьезной проблемой, нежели Сирия

"Мое послание европейцам таково: если вы думаете, что у вас была проблема миграции, созданная нацией в 20 миллионов человек, такой как Сирия, из-за дестабилизации и конфликта, дождитесь, пока Сахельский регион с 500 миллионами человек еще больше дестабилизируется. Именно сейчас европейскому и международному сообществам необходимо проснуться", — отметил Бисли.

Помимо потенциальной дестабилизации Сахеля Бисли обратил внимание на то, что WFP не получает достаточного финансирования и из-за этого не может в полной мере оказывать помощь населению в регионе. По его словам, около 6,5 миллиона человек на южной границе Сирии испытывают «серьезную проблему с нехваткой продовольствия», и организация сейчас может оказать помощь лишь трем миллионам «из-за недостатка ресурсов».

Иордании, Ливане и Глава WFP добавил, что проблемы с финансированием организации существуют и за пределами Сирии, в том числе в Турции Египте . Так, организация будет вынуждена «сократить продовольствие 500 тысяч человек в Иордании с начала июня».

Южный Судан, Бисли объяснил, что проблемы с финансированием возникли не из-за возросшего спроса, а из-за «истощения доноров». «Это не всплеск спроса, это истощение доноров. У вас есть Йемен , у вас есть Ирак , у вас есть Сомали Нигерия . Девятнадцать или двадцать стран находятся в состоянии затяжного конфликта. Да и Сахель начинает бурлить», — заключил он.