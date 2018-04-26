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АТОР: в Египте будут штрафовать назойливых торговцев
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АТОР: в Египте будут штрафовать назойливых торговцев 

Газета.Ru 56 минут назад
Фото: Газета.Ru
Египетских торговцев, которые назойливо предлагают свой товар, начнут штрафовать. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Как стало известно, установленная сумма штрафа — 10 000 египетских фунтов ($565).
"Стремясь придать египетскому туризму «цивилизованный имидж» и в связи с открытием нового Великого Египетского музея, власти страны постепенно ужесточают правила поведения представителей частного бизнеса, которые по восточным традициям назойливо «атакуют» иностранцев на всех значимых туристических объектах. За любые приставания к туристам с навязчивой просьбой что-то купить прямо сейчас или заглянуть в магазин, чтобы купить там «у хорошего знакомого» что-либо, или «вон там, за углом, сесть на белого верблюда», египетских торговцев и их «посыльных» будут штрафовать на сумму в 10 000 египетских фунтов", — заявили в АТОР.
Также в ассоциации подчеркнули, что данный штраф в два раза превышает размер средней месячной зарплаты в Египте.
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