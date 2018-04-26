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Талибы* убили 13 афганских военных при нападении на провинцию Кундуз
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Талибы* убили 13 афганских военных при нападении на провинцию Кундуз 

РИА Новости 31 минуту назад
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. По меньшей мере 13 афганских военнослужащих погибли во время нападения боевиков радикального движения «Талибан»* на армейские блокпосты на севере провинции Кундуз, сообщает телеканал 1 TV со ссылкой на главврача госпиталя в провинции Тахар Джамиля Фротана.
По данным телеканала, нападение произошло в ночь на четверг. Как заявил Фротан, тела 13 афганских военнослужащих были доставлены в госпиталь после нападения. Еще девять, по его словам, ранены.
Пресс-секретарь минобороны Афганистана Мохаммад Радманиш подтвердил телеканалу факт нападения боевиков Талибан* на позиции военнослужащих.
Нападение произошло через день после заявления Талибана* о начале весенней наступательной операции.
* Террористическая организация, запрещена в России
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