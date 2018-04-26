Талибы* убили 13 афганских военных при нападении на провинцию Кундуз

По данным телеканала, нападение произошло в ночь на четверг. Как заявил Фротан, тела 13 афганских военнослужащих были доставлены в госпиталь после нападения. Еще девять, по его словам, ранены.

Пресс-секретарь минобороны Афганистана Мохаммад Радманиш подтвердил телеканалу факт нападения боевиков Талибан* на позиции военнослужащих.

Нападение произошло через день после заявления Талибана* о начале весенней наступательной операции.