Рашид Рахимов: У Египта есть Салах, но ориентироваться только на него неправильно 

«Салах весь сезон показывает такой футбол. У сборной России действительно есть проблемы в обороне, но нам нужно думать о том, какие проблемы в обороне есть у Египта. Защита у египтян не очень быстрая. Салах — да, в „Ливерпуле“ он Салах, а в сборной Египта ему приходится вести за собой команду. Если ты отвлёкся на него, то в „Ливерпуле“ есть ещё Мане и Фирмино, которые забьют. Если мы будем говорить, что у Египта есть Салах, будем ориентироваться на него, то это неправильно. Нужно обратить внимание на слабые места египтян, а их достаточно. Да, есть Салах, но один он не будет себе доставлять мячи и завершать атаки. Персонально против него играть не надо», — сказал Рахимов в эфире канала «Наш Футбол».