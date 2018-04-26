Reuters: командующий Ливийской национальной армией вернулся в страну 

ТАСС, 26 апреля. Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар возвратился в среду в город Бенгази после двухнедельного пребывания за рубежом. Об этом сообщило агентство Reuters.
Агентство отмечает, что пребывание Хафтара за границей было связано с прохождением лечения в Париже.
Фельдмаршала Хафтара в четверг во второй половине дня в аэропорту встречала делегация ливийских официальных лиц. Самолет Хафтара прибыл Бенгази из Каира, где он находился для проведения переговоров с египетскими представителями.