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Reuters: командующий Ливийской национальной армией вернулся в страну
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Reuters: командующий Ливийской национальной армией вернулся в страну 

ТАСС 39 минут назад
Фото: РИА Новости
ТАСС, 26 апреля. Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар возвратился в среду в город Бенгази после двухнедельного пребывания за рубежом. Об этом сообщило агентство Reuters.
Агентство отмечает, что пребывание Хафтара за границей было связано с прохождением лечения в Париже.
Фельдмаршала Хафтара в четверг во второй половине дня в аэропорту встречала делегация ливийских официальных лиц. Самолет Хафтара прибыл Бенгази из Каира, где он находился для проведения переговоров с египетскими представителями.
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