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Пятеро боевиков ИГ уничтожены на востоке Афганистана
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Пятеро боевиков ИГ уничтожены на востоке Афганистана 

ИА Синьхуа 1 час назад
Асадабад /Афганистан/, 25 апреля /Синьхуа/ — Афганские силы уничтожили пять членов экстремистской группировки «Исламское государство» /ИГ/, включая ключевого командира Кари Захида, и захватили еще двух боевиков в провинции Кунар на востоке Афганистана. Об этом в среду корр. Синьхуа сообщил представитель армии Мир Вайс Сафи.
"В течение последних трех дней афганские силы наносили удары по позициям ИГ в местечке Сидор района Чапа-Дара. Помимо уничтожения укрытий группировки мы также ликвидировали пять повстанцев, включая командира Кари Захида", — сообщил он.
По его словам, еще шесть боевиков получили ранения, а двое были взяты живыми. Силы безопасности продолжат операции по ликвидации боевиков в Чапа-Даре и других районах провинции.
Назвав смерть Кари Захида серьезным ударом по ИГ, Мир Вайс Сафи отметил, что после его уничтожения боевики в Кунаре и таких прилегающих провинциях, как Нуристан и Нангархар, будут деморализованы.
Группировка ИГ пока не прокомментировала данную информацию. —0—
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