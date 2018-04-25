Пятеро боевиков ИГ уничтожены на востоке Афганистана

Асадабад / Афганистан /, 25 апреля / Синьхуа / — Афганские силы уничтожили пять членов экстремистской группировки «Исламское государство» /ИГ/, включая ключевого командира Кари Захида, и захватили еще двух боевиков в провинции Кунар на востоке Афганистана. Об этом в среду корр. Синьхуа сообщил представитель армии Мир Вайс Сафи.

"В течение последних трех дней афганские силы наносили удары по позициям ИГ в местечке Сидор района Чапа-Дара. Помимо уничтожения укрытий группировки мы также ликвидировали пять повстанцев, включая командира Кари Захида", — сообщил он.

По его словам, еще шесть боевиков получили ранения, а двое были взяты живыми. Силы безопасности продолжат операции по ликвидации боевиков в Чапа-Даре и других районах провинции.

Назвав смерть Кари Захида серьезным ударом по ИГ, Мир Вайс Сафи отметил, что после его уничтожения боевики в Кунаре и таких прилегающих провинциях, как Нуристан и Нангархар, будут деморализованы.

Группировка ИГ пока не прокомментировала данную информацию. —0—