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Как в Египте болеют за Салаха и «Ливерпуль»
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Как в Египте болеют за Салаха и «Ливерпуль» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах — кумир и идол болельщиков в Египте.
На родине лидер «красных» имеет огромный авторитет, а многие просто называют его Богом.
Во вторник почти весь футбольный Египет болел за «Ливерпуль» и особенно за Салаха.
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