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Как в Египте болеют за Салаха и «Ливерпуль»
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Как в Египте болеют за Салаха и «Ливерпуль»
Soccer News
1 час назад
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Soccer News
Нападающий «Ливерпуля»
Мохамед Салах
— кумир и идол болельщиков в
Египте
.
На родине лидер «красных» имеет огромный авторитет, а многие просто называют его Богом.
Во вторник почти весь футбольный Египет болел за «Ливерпуль» и особенно за Салаха.
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