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Ожесточенные бои в последнем оплоте террористов на юге Дамаска: видео
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Ожесточенные бои в последнем оплоте террористов на юге Дамаска: видео 

ТК «Звезда» 52 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Правительственные войска прорвали линию обороны боевиков и зачищаются их позиции.
На юге Дамаска в районе Эль-Хаджар-эль-Асвад идут ожесточенные бои. В последнем оплоте террористов в столичных пригородах правительственные силы прорвали линию обороны боевиков.
Сейчас зачищаются их позиции, найдены несколько крупных складов с оружием и боеприпасами.
По предварительным данным, жертв среди мирного населения нет.
Тем временем, из другого пригорода Дамаска — Восточного Каламуна — полностью вывели всех боевиков. О завершении операции заявили в российском Центре по примирению.
По его данным, из анклава вышли больше пяти тысяч экстремистов и членов их семей. Уходя, они передали сирийским военным вооружение и бронетехнику.
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