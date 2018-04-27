Ожесточенные бои в последнем оплоте террористов на юге Дамаска: видео

Правительственные войска прорвали линию обороны боевиков и зачищаются их позиции.

На юге Дамаска в районе Эль-Хаджар-эль-Асвад идут ожесточенные бои. В последнем оплоте террористов в столичных пригородах правительственные силы прорвали линию обороны боевиков.

Сейчас зачищаются их позиции, найдены несколько крупных складов с оружием и боеприпасами.

По предварительным данным, жертв среди мирного населения нет.

Тем временем, из другого пригорода Дамаска — Восточного Каламуна — полностью вывели всех боевиков. О завершении операции заявили в российском Центре по примирению.

По его данным, из анклава вышли больше пяти тысяч экстремистов и членов их семей. Уходя, они передали сирийским военным вооружение и бронетехнику.