На юге Дамаска возобновились бои между армией и боевиками

Отряды ополчения оказывают поддержку военным. Официальному Дамаску уже удалось взять под контроль одну из фабрик по переработке мусора. В промзоне зафиксированы наиболее ожесточённые боестолкновения.

Сирийские войска ликвидировали инфраструктуру боевиков — военные взорвали стройблоки и подземные тоннели, которые радикалы могли использовать для обходных путей. Сообщается также о ликвидации в ходе спецоперации более десятка исламистов.