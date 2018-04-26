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На юге Дамаска возобновились бои между армией и боевиками
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На юге Дамаска возобновились бои между армией и боевиками 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Террористы на юге центральной мухафазы Сирии Дамаска атаковали позиции правительственных сил, сообщает Федеральное агентство новостей.
Отряды ополчения оказывают поддержку военным. Официальному Дамаску уже удалось взять под контроль одну из фабрик по переработке мусора. В промзоне зафиксированы наиболее ожесточённые боестолкновения.
Сирийские войска ликвидировали инфраструктуру боевиков — военные взорвали стройблоки и подземные тоннели, которые радикалы могли использовать для обходных путей. Сообщается также о ликвидации в ходе спецоперации более десятка исламистов.
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