На юге Дамаска возобновились бои между армией и боевиками 

Террористы на юге центральной мухафазы Сирии Дамаска атаковали позиции правительственных сил, сообщает Федеральное агентство новостей.
Отряды ополчения оказывают поддержку военным. Официальному Дамаску уже удалось взять под контроль одну из фабрик по переработке мусора. В промзоне зафиксированы наиболее ожесточённые боестолкновения.
Сирийские войска ликвидировали инфраструктуру боевиков — военные взорвали стройблоки и подземные тоннели, которые радикалы могли использовать для обходных путей. Сообщается также о ликвидации в ходе спецоперации более десятка исламистов.