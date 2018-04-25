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Добыча ливийской Waha Oil полностью восстановлена после пожара на трубопроводе
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Добыча ливийской Waha Oil полностью восстановлена после пожара на трубопроводе 

Прайм 38 минут назад
Добыча ливийской Waha Oil (Al-Waha) полностью восстановлена после пожара на трубопроводе, ведущем к порту Эс-Сидр, пишет агентство Блумберг со ссылкой на неназванный источник.
"Добыча полностью восстановилась после перебоя, случившегося в прошлые выходные", — пишет агентство со ссылкой на источник. Показатель добычи вернулся к уровню в 300 тысяч баррелей в день, сообщило агентство.
В понедельник ливийская национальная нефтяная компания (National Oil Corp., NOC) сообщала, что в минувшую субботу загорелся нефтяной трубопровод, ведущий к порту Эс-Сидр и принадлежащий дочерней ливийской нефтяной компании Al-Waha, в связи с этим ожидалось снижение добычи в пределах 70-100 тысяч баррелей в день.
Пожар начался в 117 километрах от Заггута (Zkout) и 21 километре к северо-западу от города Марада (Marada). По данным источников Waha, которые передавало агентство Рейтер, пожар начался в результате атаки террористической группировки.
В декабре на нефтепроводе Заггут — Эс-Сидр произошел взрыв, после него Al-Waha изменила маршрут транзита, пустив нефть по трубопроводу Самах (Samah). По данным РИА Новости, нефтепровод в конце прошлого года был взорван с помощью самодельного взрывного устройства боевиками, принадлежащими к так называемым «Бригадам обороны Бенгази» (подразделение международной террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ).
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