Добыча ливийской Waha Oil полностью восстановлена после пожара на трубопроводе

Добыча ливийской Waha Oil (Al-Waha) полностью восстановлена после пожара на трубопроводе, ведущем к порту Эс-Сидр, пишет агентство Блумберг со ссылкой на неназванный источник.

"Добыча полностью восстановилась после перебоя, случившегося в прошлые выходные", — пишет агентство со ссылкой на источник. Показатель добычи вернулся к уровню в 300 тысяч баррелей в день, сообщило агентство.

В понедельник ливийская национальная нефтяная компания (National Oil Corp., NOC) сообщала, что в минувшую субботу загорелся нефтяной трубопровод, ведущий к порту Эс-Сидр и принадлежащий дочерней ливийской нефтяной компании Al-Waha, в связи с этим ожидалось снижение добычи в пределах 70-100 тысяч баррелей в день.

Пожар начался в 117 километрах от Заггута (Zkout) и 21 километре к северо-западу от города Марада (Marada). По данным источников Waha, которые передавало агентство Рейтер , пожар начался в результате атаки террористической группировки.