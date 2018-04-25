6 человек погибли в Дамаске в результате минометной атаки «Исламского государства» 

Дамаск, 24 апреля /Синьхуа/ — Минометный снаряд, выпущенный боевиками "Исламского государства" из южной части Дамаска, поразил сегодня район Нахир Айшех, в результате 6 человек погибли и 25 были ранены. Об этом сообщило сирийское государственное телевидение.
Атака произошла на фоне интенсивных столкновений сегодня между сирийской армией и «Исламским государством», сконцентрированных, главным образом, в городе Эль-Хаджар-Эль-Асвад и в районе лагеря Ярмук, совершаемых сирийской армией на основе решимости истребить «Исламское государство» в южном Дамаске.
Сирийская армия начала военную операцию против «Исламского государства» в южном Дамаске 6 дней назад после того, как террористическая группировка отказалась от сделки и эвакуации в отдаленную пустыню на востоке Сирии. —0—