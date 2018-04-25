Ещё
6 человек погибли в Дамаске в результате минометной атаки «Исламского государства»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

6 человек погибли в Дамаске в результате минометной атаки «Исламского государства» 

ИА Синьхуа 1 час назад
Дамаск, 24 апреля /Синьхуа/ — Минометный снаряд, выпущенный боевиками "Исламского государства" из южной части Дамаска, поразил сегодня район Нахир Айшех, в результате 6 человек погибли и 25 были ранены. Об этом сообщило сирийское государственное телевидение.
Атака произошла на фоне интенсивных столкновений сегодня между сирийской армией и «Исламским государством», сконцентрированных, главным образом, в городе Эль-Хаджар-Эль-Асвад и в районе лагеря Ярмук, совершаемых сирийской армией на основе решимости истребить «Исламское государство» в южном Дамаске.
Сирийская армия начала военную операцию против «Исламского государства» в южном Дамаске 6 дней назад после того, как террористическая группировка отказалась от сделки и эвакуации в отдаленную пустыню на востоке Сирии. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
3 китайских туриста погибли и еще 8 были ранены в результате ДТП в Египте Срочно: Три китайских туриста погибли и 8 ранены в результате ДТП на скоростной трассе в Каире Срочно: На командира подразделения вооруженных сил Ливии совершено покушение
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия — враг? Куда революция заведет Армению149
В США заявили о провале Су-57559
Хмеймим атаковали дроны403
Суперманевр Кремля, отказ Украины от Крыма и другие события дня69
ПАСЕ признала часть Донбасса оккупированной Россией340
Видео
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:03
Мужчина украл ребенка с детской площадки в Сургуте
Происшествия Криминал
04:04
Трамп обвинил РФ в создании «проблем»
В мире Ближний Восток
00:57
В Сети высмеяли шляпу Меланьи Трамп
В мире
01:00
Матери Скрипаля вызывали скорую
Происшествия
00:28
Трамп пошутил о перхоти Макрона
В мире Ближний Восток
09:55
«Газпром» готов «добить Украину»
Компании
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение