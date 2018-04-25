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3 китайских туриста погибли и еще 8 были ранены в результате ДТП в Египте
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3 китайских туриста погибли и еще 8 были ранены в результате ДТП в Египте 

ИА Синьхуа 1 час назад
Каир, 24 апреля /Синьхуа/ — 3 китайских туриста погибли и еще 8 ранены сегодня в ДТП на скоростной шоссе Каир-Александрия на севере Египта. Об этом корреспонденту Синьхуа сообщили в посольстве Китая в Египте.
Директор по консульским делам в посольстве КНР в Египте Го Хуалун сообщил, что туристический автобус с 11 китайскими туристами перевернулся и упал в канал на пустынной дороге, отметив, что раненые доставлены в ближайшие больницы.
Го Хуалун также сообщил, что туристическая группа путешествовала по Египту по туру, организованном турагентством, расположенным в Шэньчжэне.
Местные египетские СМИ сообщили, что ДТП было вызвано тук-туком, местным трехколесным транспортным средством. —0—
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