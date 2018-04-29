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Армия Сирии договорилась о выводе боевиков из трех районов к югу от Дамаска
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Армия Сирии договорилась о выводе боевиков из трех районов к югу от Дамаска 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Сирийская армия договорилась о выводе боевиков незаконных вооруженных группировок из трех населенных пунктов к югу от Дамаска — Йалда, Бабила и Бейт-Сахм, сообщило сирийское агентство SANA со ссылкой на своего военного корреспондента.
По его данным, соглашение предполагает, что боевики смогут либо покинуть район вместе с семьями, либо остаться и урегулировать свой правовой статус после сдачи оружия. Как отмечает агентство, договор был достигнут спустя несколько часов после продвижения сирийской армии на этом направлении.
Как сообщало агентство в субботу, военные продвинулись по нескольким направлениям на юге Дамаска, прорвав оборону террористической группировки ИГ* в районах Джура, Эсали, и Эль-Хаджр Аль-Асвад.
Операция по зачистке южной окраины сирийской столицы от ИГ* началась 19 апреля. Ожесточенные бои продолжаются со стороны сирийской столицы в квартале Кадам и в палестинском лагере беженцев «Ярмук», с юга сирийские военные ведут наступление на позиции ИГ* в поселении Эль-Хаджр Аль-Асвад.
Лагерь «Ярмук» и окрестные поселения остались последним оплотом террористов во всем пригороде Дамаска. После завершения операции пригород сирийской столицы будет полностью зачищен от террористических группировок и радикальных бандформирований.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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