Ещё
СМИ: пираты похитили у берегов Нигерии 12 из 14 членов экипажа нидерландского судна
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: пираты похитили у берегов Нигерии 12 из 14 членов экипажа нидерландского судна 

ТАСС 2 часа назад
ТАСС, 24 апреля. Пираты похитили у берегов Нигерии 12 из 14 членов команды торгового судна нидерландской компании ForestWave. Об этом сообщил во вторник информационный портал NL Times со ссылкой на представителей компании.
По его сведениям, нападение произошло, когда судно находилось в море между Ганой и нигерийским городом Порт-Харкорт. «Мы выражаем поддержку нашей команде и находимся в тесном контакте с их родственниками», — приводит портал заявление компании.
По данным газеты, двум членам команды удалось спрятаться во время нападения, а затем доставить корабль в акваторию Порт-Харкорта. «Эти два члена команды обычно не управляют кораблем, так что это поразительное достижение», — приводит издание слова представителя ForestWave.
Информации о судьбе похищенных нет. Компания отметила, что поддерживает связь с властями Нигерии и международными организациями в связи с этим инцидентом.
ТАСС: последние новости
Четыре человека погибли в результате двойного теракта в мечети в Нигерии СМИ: не менее пяти человек погибли в результате атаки боевиков в Нигерии СМИ: ВВС Ирака нанесли удары по позициям ИГ в Сирии
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Запад нашел лазейку для обхода права вето РФ254
Совет Европы пригрозил наказать Россию221
«Бесконечно Азербайджан ждать не будет»79
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву64
Греф анонсировал «грандиозные изменения»210
Видео
00:28
Трамп пошутил о перхоти Макрона
В мире
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
00:30
Мстительная макака наказала туриста
Общество
00:43
Минобороны показало «Зверей с Востока»
Армия Оружие
02:59
Воспитанник приюта пожаловался на издевательства
Происшествия
10:30
Газпром готов построить «Северный поток-3»
Экономика Другое
01:25
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву
СНГ В мире
00:45
На МКС потекла желтая вода
Наука и техника
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение