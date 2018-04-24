СМИ: пираты похитили у берегов Нигерии 12 из 14 членов экипажа нидерландского судна

ТАСС , 24 апреля. Пираты похитили у берегов Нигерии 12 из 14 членов команды торгового судна нидерландской компании ForestWave. Об этом сообщил во вторник информационный портал NL Times со ссылкой на представителей компании.

По его сведениям, нападение произошло, когда судно находилось в море между Ганой и нигерийским городом Порт-Харкорт . «Мы выражаем поддержку нашей команде и находимся в тесном контакте с их родственниками», — приводит портал заявление компании.

По данным газеты, двум членам команды удалось спрятаться во время нападения, а затем доставить корабль в акваторию Порт-Харкорта. «Эти два члена команды обычно не управляют кораблем, так что это поразительное достижение», — приводит издание слова представителя ForestWave.

Информации о судьбе похищенных нет. Компания отметила, что поддерживает связь с властями Нигерии и международными организациями в связи с этим инцидентом.