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Росавиация предупредила об опасности полетов над Афганистаном, Ливией, Мали и Сомали
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Росавиация предупредила об опасности полетов над Афганистаном, Ливией, Мали и Сомали 

Газета.Ru 36 минут назад
Фото: Газета.Ru
В Росавиации признали воздушные зоны над Афганистаном, Ливией, Мали и Сомали опасными для полетов в связи с террористической угрозой. Об этом говорится в сообщении ведомства.
В Росавиации сослались на данные Европейского агентства по безопасности полетов (EASA).
"Воздушное пространство Афганистана (район полетной информации Кабул (FIR OAKX), Ливии (на всех высотах), Мали (район полетной информации Ниамей (FIR DRRR), ниже FL 250) и Сомали (ниже FL 250) являются опасными для полетов в связи с террористическими угрозами", — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили необходимость учесть данную информацию при планировании рейсов в указанных районах.
Ранее Росавиация выдала разрешение EgyptAir на полеты в Москву.
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